"داينامكس" تُهدي سيارة إسعاف مجهزة لدعم القطاع الطبي

أهدت شركة دينامكس للتوزيع، الوكيل الحصري لشركة فيات وفيات بروفيشينال، إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، سيارة إسعاف ماركة فيات دوكاتو مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، وذلك فى إطار مبادرة للمساعدة فى مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

وتعليقاً على المبادرة قال المهندس عماد حلمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دينامكس للتوزيع، الوكيل الحصري لشركة فيات وفيات بروفيشينال،: "على القطاع الخاص أن يقوم بدوره في التكاتف مع الدولة المصرية لعبور الأزمة الحالية، والمسئولية المجتمعية للشركات التي لم تعد رفاهية ولكنها حق وواجب الأداء، وإيماننا بأهمية دورنا المجتمعي هو ما دفعنا لتقديم تلك المبادرة البسيطة للأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء في محاولة لدعم ما تبذله من جهد جبار، من خلال تقديمنا الدعم

للمنظومة المصرية لمشاركتها في جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، فإن شركة داينامكس لا تنفصل عن المجتمع المصري ونعتبر أسهامنا في مساندة شعبنا واجبًا وطنيًا نفخر بالقيام به، ونسعى دائماً لأن نكون جزءاً من المشاركة الفعالة مع الدولة المصرية، خصوصًا في الأزمات وبالأخص في تلك الأزمة غير المسبوقة التي تضرب مصرنا الحبيبة وجميع دول العالم".

كما قامت داينامكس بإطلاق حملة صيانة دورية مجانية في جميع مراكز خدمتها بمختلف المحافظات خلال شهر رمضان الماضي خصيصاً لجيش مصر الأبيض من أطباء وصيادلة إضافة إلى أفراد الشرطة والقوات المسحلة وذلك لمساندتهم بخدماتها وتقديرًا لشجاعتهم

ومجهوداتهم الجبارة المبذولة لحماية الشعب المصري وسلامته.

أكد المهندس عماد حلمى أن شركة دينامكس لديها قوى بشرية تقدر بحوالى 500 موظف وعامل، وحفاظًا من الشركة على رأسمالها الأساسى وهو العامل البشري فقد قامت منذ بداية الأحداث الأخيرة (كوفيد-١٩) بعمل نظام دوام عمل من المنزل لـ%50 من موظفيها واستثناء السيدات للعمل من المنزل حتى تحافظ على أرواح وصحة العاملين بها وعائلاتهم حتى انتهاء هذه الأزمة مع عدم تخفيض العاملين بالشركة بجميع فروعها أو تخفيض أى من رواتبهم وهذا حق وواجب نحو بلدنا الحبيبة مصر والتزام من الشركة بدورها المجتمعى تجاه وطننا الغالى خلال هذه المحنة.

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يذكر أن هذه المبادرة تعد جزءًا من دور داينامكس المجتمعي لدعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص، لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على أرواح الشعب المصري.