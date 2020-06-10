رامي جاد: تعويض عملاء EIM حال تخفيض الأسعار الرسمية لسيارات رينو خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

أطلقت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصرى لسيارات رينو فى مصر، حملة ترويجية في إطار عدد من الاستراتيجيات المرنة والخلاقة التي تقوم بها لاستثمار الفرص المتاحة وتحويل التحديات إلى مكاسب.

قالت "المصرية العالمية للسيارات EIM"، في بيان لها إن الحملة ركزت على سيارتى رينو ميجان ذات الأبواب الأربع التي تتوافر بأسعار تنافسية تبدأ من 298 ألف جنيه، وكذلك سيارة المغامرات رينو داستر SUV التي تبدأ أسعارها من 302 ألف جنيه".

أضاف البيان: "وتعزيزاً لأقصى مستوى يمكن أن يستفيد منه العميل فقد ارتكزت الحملة على تعويض العملاء في حال خفضت الشركة الأسعار الرسمية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وقد تم تدعيم هذا الاتجاه الإيجابي للشركة بالنظر في التحسن النسبي لمؤشرات الاقتصاد الكلى للدولة المصرية، حيث يضمن العميل عائدات مدفوعاته سواء فى إمكانات السيارة المتعددة من وسائل أمان ورفاهية، أو من خلال العروض التى تقدمها الشركة عبر فروعها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، ومنها، تمتع

العميل بصيانة دورية مجانية لمدة سنتين بحد أقصى 3 مرات حتى 30,000 كم أيهما أقرب، لحاجزي السيارة رينو ميجان، أو داستر ذات عزم محرك 1.6، إضافة إلى صيانة دورية مجانية لمدة سنتين بحد أقصى 3 مرات حتى 24,000كم للسيارة ميجان ذات عزم محرك 1.2".

ووفقاً لـ"المصرية العالمية للسيارات EIM "، فإن الحملة تشمل كل من قام بشراء سيارة رينو ميجان أو داستر بدءاً من الأول من مايو الماضي من مراكز خدمة EIM أو الموزعين المعتمدين فقط، ولكن لكي يتمكن العملاء من الحصول على عرض الصيانة مع تطبيق الشروط والأحكام يجب تقديم المستندات التي تشمل صورة ضوئية من فاتورة الشراء من المعرض وإذن الاستلام وصورة خطاب المرور ونسخة سارية من إثبات الشخصية.

ولجأت المصرية العالمية للسيارات EIM في الفترة الماضية

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إلى المزج بين التدابير المبتكرة لتعظيم خدماتها لعملائها والحفاظ على سلامة الموظفين في الوقت نفسه حيث سارعت الاهتمام بسلامة وأمن عملائها ووفرت لهم خدمة صيانة السيارة المنزلية وخدمة تجربة اختبار السيارة أي كان نوعها تحت البيت دون أي رسوم إضافية.

وفي هذا الإطار كشف رامي جاد، رئيس قطاع رينو مصر، أن الحملة تهدف إلى التكامل بين متطلبات العملاء من جهة والتحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية التى اتبعتها الحكومة لتحسين المناخ الاقتصادي منذ العام 2016 من جهة أخرى.

أضاف: "الطلب على شراء السيارات لا يزال قائماً لكن الأولويات اختلفت، حيث أصبحت السلامة والأسعار عوامل جذب رئيسية في المرحلة المقبلة وكلاهما يعتبران فرصة لتعزيز ثقة العميل بالسيارة وهو ما هدفت إليه من البداية فى تقديم خدمات مبتكرة كأحد محاور النمو المحددة، إضافة إلى توفير الخدمات كافة التي تناسب العملاء وسرعة تقديم الاستجابة الفعالة لهم في مرحلة ما بعد البيع".

أوضح: "وأمام أى تغيرات اقتصادية قد تطرأ يأتى قرارنا بضمان تعويض عملائنا حال تخفيض الأسعار الرسمية لسيارتى ميجان وداستر لمدة ثلاثة أشهر بمثابة حافز لنا نحو تقديم المزيد وتوفير أعلى دراجات راحة البال والطمأنينة لعملاء رينو".