إم جي ZS تتصدر مبيعات السيارات الـ" SUV-B" خلال الأربعة أشهر الأولى من 2020

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، الخاص بشهر أبريل الماضي، عن تصدر السيارة إم جي ZS، لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV-B، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.
على رغم تراجع مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال شهر أبريل الماضي، في ظل أزمة فيروس كورونا، إلا أن مبيعات السيارة وفقاً لتقرير "أميك"، في الفترة من يناير وحتىأبريل 2020 بلغت نحو 1125 سيارة، مستحوذة على 46.8% من إجمالي مبيعات هذه الفئة التي بلغت 2402 وحدة.
تتوافر إم جي ZS في السوق المصرية، بـ3 فئات من التجهيزات، يبلغ سعر الفئة الأولى 251990 جنيه، والثانية 266990 جنيه، والثالثة 284990 جنيه.
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