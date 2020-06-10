بي ام دبليو تستعد لإنتاج أول SUV كهربائية في تاريخها “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – نعلم أن بي ام دبليو تقوم حالياً باختبار أول SUV كهربائية لها باسم iX3 2021، وقد تسربت مسبقاً بدون أي تمويهات، والآن تستعد الشركة لبدء الإنتاج رسمياً في الصين مع ظهور صور جديدة كاشفة لها.

إنتاج iX3 سيبدأ في في نهاية الصيف الجاري مع بدء توصيل الطلبيات في نهاية 2020 في عدة أسواق عالمية، كما صرحت الشركة أن السيارة مرت بحوالي 340 ساعة من الاختبارات على مدار 7,700 كيلومتر خلال أربعة أسابيع.

وأكدت بي ام دبليو أنها مستمرة على الجدول الأصلي للإنتاج بدون تأجيلات بسبب وباء الكورونا، وأن السيارة مزودة بتقنيات بالغة التطور مثل بطارية جديدة كلياً وذكاء اصطناعي غير مسبوق.

من المتوقع اعتماد iX3 على محرك كهربائي بقوة 285 حصان وعزم 400 نيوتن.متر بمدى يتعدى 400 كيلومتر لكل شحنة، لتنافس جاكوار I-Pace ومرسيدس EQC وتيسلا موديل Y.

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