مرسيدس مايباخ S 650 تحصل على “الإصدار الليلي” الخاص

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت مرسيدس إصدار خاص لمايباخ S 650 باسم “الإصدار الليلي”، والذي سيقتصر على 15 نسخة بسعر يبدأ من 242,950 دولار (911,000 ريال)، مع تصريحها أن السيارة تمثل منافسة مباشرة لبنتلي فلاينج سبير ورولز رويس جوست. ويتميز الإصدار بلمسات سوداء وكربونية خاصة به، كما سيقتصر على السوق الأمريكي فحسب، مع جلود نابا الفاخرة بألوان داكنة حصرية للداخلية، وشعارات “الإصدار الليلي” على الرفارف الأمامية وفي الداخل. وتشمل مزايا الإصدار إضاءة محيطية داخلية بـ 64 لون مختلف وشاشة عرض رأسية ونظام ضوئي ذكي LED ونظام صوتي فاخر ثلاثي الأبعاد وعدد واسع من أحدث أنظمة مساعدة السائق، ونظام تعليق هوائي، والمزيد. ويعتمد الإصدار على محرك V12 تيربو مزدوج سعة 6.0 لتر بقوة 630 حصان وعزم 1000 نيوتن.متر وتسارع إلى 96 كم\س في 4.6 ثانية. Advertisements

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