كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مرسيدس تضيف خاصية جديدة بسياراتها لـ"قراءة الطالع" للركاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية، عن إضافة بعض الوظائف الجديدة لنظام الملتيميديا MBUX من خلال تحديث "Over-the-air" لقراءة الطالع للركاب ولجعل العلاقة أكثر حميمية مع قائد السيارة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن التحديث الجديد يتيح إمكانية قراءة الطالع لقائد السيارة بعد الاستفسار عن تاريخ ميلاده وبرجه عبر الحوار الصوتي.

ولكسر الملل في الاختناقات المرورية يبدأ النظام في طرح بعض الألغاز على قائد السيارة كأن يسأله عن عواصم بعض البلدان، كما أن التحديث يقدم معلومات أكثر تفصيلًا عن الطقس.

ولجعل العلاقة أكثر قربًا بين قائد السيارة ونظام الملتيميديا تم استبدال بعض الكلمات الرسمية مثل كلمة "حضرتك" بكلمة "أنت".​