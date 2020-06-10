الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/6/10 04:22 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، أنها تحقق في بلاغات عن إطلاق أعيرة نارية في مركز تسوق بضاحية شيستا على مشارف ستوكهولم.
وأضافت الشرطة أنها استجابت لبلاغات عن إطلاق نار في مجمع تجاري في الضاحية التي تضم مقر شركة إريكسون للاتصالات وإنها فتحت تحقيقا أوليا في الاشتباه في سطو.
وقال متحدث باسم الشرطة "هناك محاولة سطو في مركز شيستا التجاري".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة السويدية تتلقى بلاغًا عن إطلاق نار داخل مركز تجاري بالعاصمة ستوكهولم المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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