الخليج ٣٦٥ نت – بنتلي لديها تاريخ طويل يمتد لـ 17 عاماً من التعاون مع شركة Breitling السويسرية لتصنيع الساعات الفاخرة، وقد أعلن الاثنان عن آخر مشاريعهم المشتركة لساعة يد رياضية جديدة بغلاف فولاذي 42 مليمتر وخلفية خضراء ولمسات سوداء أنيقة. الساعة المسماة “كرونومات” تحمل نقش “بنتلي” على الظهر الياقوتي الشفاف، ومن مواصفاتها أيضاً أنها مقاومة للمياه حتى عمق 200 متر. وبالنسبة للأسعار فتصل إلى 8,100 دولار (30,300 ريال) في الولايات المتحدة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنتلي تكشف عن ساعة يد فاخرة بـ 30,000 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.