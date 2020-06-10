بالصور.. شاهد الفرق بين فورد Escape الكهربائية وتويوتا RAV4 Prime

شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من سيارات الكروس أوفر الكهربائية "بلج – إن"، في مقدمتها موديلات تويوتا RAV4 Prime وموديل فورد Escape PHEV.

وقام موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، بوضع الطرازين المميزان في مقارنة للوقف على الأفضل بينهم من حيث القدرات الكهربائية.

بدأ الموقع بالمقارنة بين نطاق السير القادر على قطع كل طراز، وفقا للطاقة التي يحصل عليها المحرك من البطاريات.

وقال "إنسايد إي في"، إن طراز تويوتا RAV4 Prime قادر على السير لمسافة تصل لـ 42 ميل، كحد أقصى لشحن بطارياته، في حين يقطع طراز فورد مسافة 37 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.





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وتحدث الموقع عن قدرات بطاريات كل طراز، حيث ذكر أن طراز تويوتا RAV4 Prime يعمل ببطاريات تمد محركه الكهربائي بالطاقة، بمعدل 18.1 كليوات في الساعة.

في حين أن بطاريات طراز فورد Escape PHEV تمد محركها بالطاقة، بمعدل 14.4 كيلوات في الساعة.





ويدعم طراز تويوتا نظام قيادة AWD يمنح محركه قوة دفع بمعدل 225 كيلوات، في حين يعمل طراز فورد بنظام فيادة FWD يمنح محركة قوة دفع بمعدل 165 كيلوات.

واختتم الموقع المقارنة، بالحديث عن التكرفة الرسمية لكلا الطرازين، وبدأ بطراز تويوتا RAV4 Prime الذي ذكر أن تكلفته الافتتاحية ستبدأ من سعر 31,720 ألف دولار، وتتوفر من فئتين أعلى في الأداء هما فئة SE التي تتوفر بسعر 38,100 ألف دولار، وفئة XSE التي تتوفر بسعر 41,425 ألف دولار.

أما عن طراز فورد Escape PHEV فإن الفئة الافتتاحية منه تتوفر بسعر 27,485 ألف دولار، وفئة SE منه تتوفر بسعر 33,040 ألف دولار، وفيلم SEL منه تتوفر بسعر 35,620 ألف دولار، وأعلى فئاته Titanium تتوفر بسعر 38,835 ألف دولار.