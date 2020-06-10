مفاجأة سارة لعشاق السيارات الكلاسيكية بعد كورونا

مع بداية ظهور إنفراجة بعودة الحياة لما بعد كورونا، يترقب عشاق السيارات الكلاسيكة العديد من الفعاليات المميزة، من معارض وسابقات سيارات، خاصة بهذا النوع من السيارات المميزة، التي نجحت في الاحتفاظ بقيمتها مع مرور السنوات.

وقام موقع "أوتو كلاسيك" بوضع قائمة، تضم أبرز المحافل المرتقب عودتها، من معارض وسباقات سيارات متخصصة بالسيارات الكلاسيكية، حول العالم.



وقال الموقع أنه بالرغم ما يتكلفه الأمر من نفقات باهظة لتنظيم أحد هذه الفعاليات، إلا أنها في غالبيته تكون مفتوحة الأبواب مجانا للجماهير.

وبدأ الموقع قائمته بمعرض السيارات الكلاسيكية Amelia Island Concours d’Elegance، الذي يقام سنويا في شهر مارس/آذار بمدينة جاكسونفيل الأمريكية التابعة لولاية فلوريدا، وقال الموقع أن المعرض

يتم تنظيمه على ملعب لرياضة الجولف، ويشهد مشاركة مجموعة من ابرز وأقيم السيارات الكلاسيكية من مختلف الموديلات والماركات.

ومن بعده جاء ضمن القائمة، أسبوع السرعة لمدينة Bonneville، التابعة لمقاطعة "ويندوفر" بولاية "يوتاه" الأمريكية، والذي يشمل عروض لسيارات كلاسيكية معدلة فائقة السرعة، يتم مشاهدتها خلال محاولتها لكسر أرقام قياسية في التسارع على الأراضي الواسعة لهذه المدينة.

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ومن أوروبا، جاء ضمن قائمة موقع "أوتو كلاسيك"، معرض Chantilly Arts et Élégance Richard Mille الذي يقام سنويا في مدينة Oise الفرنسية، ويتضمن عروض راقية لأبرز الموديلات الكلاسيكية في أوروبا والعالم، بالإضافة لمشاركة عدد من السيارات المميزة من الموديلات الحديثة.

وفي المملكة المتحدة، يقام سنويا مهرجان Goodwood الشهير للسرعة، الذي تشارك به مجموعة مميزة من السيارات الكلاسيكية في عدد من السباقات والمعارض، والذي يقام بمقاطعة "سوسيكز" البريطانية.

ومن أبرز السباقات المخصصة للسيارات الكلاسيكية ويترقب عودتها بعد جائحة كورونا، سباق Le Mans Classic الشهير، الذي يقام سنويا بحلبة سباقات Circuit de la Sarthe بمدينة Pays de la Loire الفرنسية، ويستمر لمدة 23 ساعة، وتشارك به مجموعة مميزة من سيارات السباق الكلاسيكية.

ومن إيطاليا، تشهد العاصمة روما سنويا، حدث مميز للسيارات الكلاسيكية، باسم Mille Miglia تشارك به مجموعة من السيارات التي كانت تشارك في سباق عريق يحمل نفس الاسم كان يقام في الفترة بين عام 1927 و عام 1957.