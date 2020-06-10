بخصم يصل إلى 25 ألف جنيه.. نيسان تطرح سنترا 2021

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن طرح موديل 2021 من سيارتها السيدان الشهيرة سنترا، بزيادة عن السعر الرسمي لموديل 2020 تقدر بـ 2000 جنيه، مع استمرار العروض الترويجية على أسعار "سنترا"، لشهر يونيو الجاري، مع زيادة قيمة الخصم لتصل إلى

25 ألف جنيه، بدلًا من 23 ألف جنيه.

وتتوافر نيسان سنترا في السوق المحلية بـ3 فئات من التجهيزات، وبلغ سعر الفئة الأولى من سنترا 2021 بعد الخصم 272 ألف جنيه، بدلاً من 291

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ألف جنيه، بخصم يقدر بـ 19 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية من سنترا 2021 فأصبح سعرها بعد الخصم 290 ألف جنيه، مقارنة بـ 309 ألف جنيه، بخصم بلغ 19 ألف جنيه.

فيما أصبح سعر الفئة الثالثة من سنترا 2021، بعد الخصم 299 ألف جنيه، بدلاً من 324 ألف جنيه، بخصم يقدر بـ 25 ألف جنيه.

