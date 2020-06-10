تعرف على المطارات التي ستستأنف الرحلات الجوية بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن المطارات التي ستستأنف الرحلات الجوية داخل المملكة، وذلك بعد فترة توقف الرحلات الداخلية والخارجية وفقاً للإجراءات الاحترازية التي طبقتها المملكة؛ تصديّاً لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وفي بيان رسمي خاص بالهيئة، أعلنت عن 5 مطارات سيتم استئناف الرحلات الجوية بهم، وهم كالتالي:

مطار شرورة.

مطار بيشة.

مطار الطائف.

مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع.

مطار القيصومة بحفر الباطن.

وكانت قد أعلنت الهيئة في وقتٍ سابق أنها ستستأنف رحلاتها الجوية الداخلية بشكل تدريجي؛ لضمان رحلة آمنة للمسافرين وفقاً للبروتوكولات الوقائية التي فرضتها وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.