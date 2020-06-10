انخفاض المطالبات التأمينية المتعلقة بالحوادث في المملكة بسبب كورونا

المبع نت – كشف السيد “محمد السليمان” المدير التنفيذي لشركة نجـم، أن الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة في المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا، ساهمت في خفض المطالبات التأمينية المتعلقة بالحوادث.

حيث أوضح أن إجراءات منع التجول ساعدت في تقليص عدد السيارات في الطرقات والشوارع بين المدن، ما أدى إلى تقليل الحوادث المرورية وبالتالي خفض المطالبات التأمينية المتعلقة بالحوادث.

والجدير بالذكر أن “ساما” وشركات التأمين أطلقت مبادرة لتمديد تاريخ انتهاء وثائق تأمين سيارات للأفراد المنتهية لمدة شهرين تلقائياً دون حاجة للتقديم، وأكد السليمان أن 4.8 مليون وثيقة ستستفيد من هذه المبادرة.