بالصور.. أفضل الموديلات الـ VAN و الـ Mini Van لموسم 2020

شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات من فئات mini van و van، من مختلف ماركات السيارات الرائدة بتصنيع هذا النوع من السيارات.

وقام موقع "كار أند درايفر" بجمع أبرز مجموعة سيارات من هذه الفئة طرحت لعام 2020 الجاري، وبدأها بطراز كرايسلر "بيسيفيكا"، وقال الموقع الأمريكي إن هذا الطراز يتوفر بسعر افتتاحي، 34,990 ألف دولار، ويعمل بمحرك من فئة V6 بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة 287 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 7.3 ثانية.

ومن بعده ذكر الموقع ضمن قائمته طراز تويوتا "سيينا" موديل عام 2020، الذي طرح مؤخرا بمحرك من فئة V6 ينتج قوة 296 حصان، ويتوفر بسعر افتتاحي يبدأ من 32,535 ألف دولار.

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ومن مرسيدس جاء ضمن قائمة "كار أند درايفر"، طراز مرسيدس Sprinter، والذي طرح بمحرك توربيني ذو أربعة اسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 188 حصان، مع ناقل سرعة مزود بـ 9 سرعات، ويتوفر هذا الطراز للبيع بالأسواق بسعر افتتاحي 35,690.

ومن فورد، جاء ضمن القائمة طراز transit بنسخته الاحدث التي طرحت لعام 2020 الجاري، وتعمل بمحرك من فئة V6 بسعة 3.5 لتر، وينتج قوة 275 حصان، ويتوفر الطراز للبيع بسعر افتتاحي 36,005 ألف دولار.

ومن مرسيدس أيضا جاء ضمن القائمة، طراز مرسيدس Metris موديل 2020، الذي طرح بمحرك ذور أربعة اسطوانات بسعة 2.0 لتر، وينتج قوة 208 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 7 سرعات، ويتوفر الطراز للبيع بالأسواق بتكلفة افتتاحية 32,585 ألف دولار.



