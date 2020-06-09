تخلص من الروائح الكريهة داخل السيارة بطريقة بسيطة

كتب: باسل الحلواني وجود رائحة كريهة داخل السيارة من الأمور المزعجة، التي تعكر صفو قائد المركبة ومرافقيه، وربما تؤثر بشكل كبير على سلوكه أثناء القيادة.

ولعل من أشهر الطرق للقضاء على الرائحة الكريهة داخل السيارة هو استخدام القهوة، إلا أن الأبحاث أثبتت القهوة لا تدمر جزيئات الرائحة السيئة في السيارة، ولكنها تغطيها فقط لوقت بسيط. أن الأبحاث أثبتت القهوة لا تدمر جزيئات الرائحة السيئة في السيارة، ولكنها تغطيها فقط لوقت بسيط.

ينصح الخبراء والمتخصصين بطريقة بسيطة للتخلص من الرائحة غير المرغوب فيها داخل المركبة، وذلك من خلال البحث أولاً عن مصدرها وإزالته أو تنظيفه، وبعد ذلك يتم مسح الأسطح المتضررة بفوطة مبللة بالخل لقتل البكتيريا المتكونة، كما ينصح الخبراء بوضع الخل المخفف بالماء في إناء صغير داخل السيارة لمدة يومين يساعد في التغلب على الروائح الكريهة، حيث إنه يعمل على قتل البكتيريا في السيارة. من خلال البحث أولاً عن مصدرها وإزالته أو تنظيفه، وبعد ذلك يتم مسح الأسطح المتضررة بفوطة مبللة بالخل لقتل البكتيريا المتكونة، كما ينصح الخبراء بوضع الخل المخفف بالماء في إناء صغير داخل السيارة لمدة يومين يساعد في التغلب على الروائح الكريهة، حيث إنه يعمل على قتل البكتيريا في السيارة.

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