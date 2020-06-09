اخبار السيارات

هيونداي تكشف عن موعد طرح النموذج الجديد من سانتافي

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كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، عن موعد طرح النموذج الجديد من سيارتها الفاخرة متعددة الاستخدامات سانتافي.

أكدت "هيونداي"، أن سيارتها الجديدة سوف

تظهر خلال فصل الخريف القادم بملامح تصميمية جديدة تتمثل في شبكة المبرد الكبيرة اللامعة، ومصابيح الضوء النهاري على شكل حرف T.

تتميز مؤحرة السيارة بمصابيح خلفية متصلة عن طريق شريط عاكس، وعلى الجوانب تظهر كسوات العجلات بتصميم عريض.

زودت المقصورة الداخلية للسيارة على قمرة جديدة مع شاشات رقمية

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والمزيد من الأنظمة المساعدة، التي تهدف إلى جلب المزيد من الراحة والسلامة داخل السيارة.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن التفاصيل التقنية للسيارة، لكنها أجرت تعديلات على مجموعة التعليق وخفضت مركز الثقل، ومن المتوقع أن يزيد برنامج دفع السيارة بنسخة الدفع الهجين.​

أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، عن موعد طرح النموذج الجديد من سيارتها الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات سانتافي. 
أكدت "هيونداي"، أن سيارتها الجديدة سوف

تظهر خلال فصل الخريف القادم بملامح تصميمية جديدة تتمثل في شبكة المبرد الكبيرة اللامعة، ومصابيح الضوء النهاري على شكل حرف T.
تتميز المؤخرة من خلال المصابيح الخلفية المتصلة عن طريق شريط عاكس، وعلى الجوانب تظهر كسوات العجلات بتصميم عريض.
زودت المقصورة الداخلية للسيارة على قمرة جديدة مع شاشات رقمية والمزيد من الأنظمة المساعدة، التي تهدف إلى جلب المزيد من الراحة والسلامة داخل السيارة.
ولم تكشف الشركة حتى الآن عن التفاصيل التقنية للسيارة، لكنها أجرت تعديلات على مجموعة التعليق وخفضت مركز الثقل، ومن المتوقع أن يزيد برنامج دفع السيارة بنسخة الدفع الهجين.

 

 

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