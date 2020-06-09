عرض لفترة محدودة على شراء وتقسيط مرسيدس اس كلاس 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للسيارات، على فئة اس كلاس S-Class 2020 من سيارات مرسيدس بنز والتي اختصرت من خلالها المسافات أمام الراغبين في امتلاك سيارة الأحلام التي تجمع بين العراقة والرفاهية. السيارة المشمولة في العرض: مرسيدس اس كلاس S 320 2020 تفاصيل العرض: Advertisements تتوفر بسعر 385,400 ريال

قسط شهري 6377 ريال

العرض ساري إلى نهاية يوليو الجاري

ضمان خمس سنوات

شامل باقة صيانة “سيلكت” لمدة 3 سنوات.

عرض التقسيط 50% دفعة أولى و50% بعد سنتين بدون عمولة تمويل. للحصول على العرض: اضغط هنا صورة السيارة:

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