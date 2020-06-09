تعرف على قواعد شراء سيارة بوجاتي

الخليج ٣٦٥ نت – تتبع شـركة بوجاتي الفرنسية سياسة خاصة مع عملائها عند الشراء، فالأمر لديهم لا يتوقف على إمتلاكك لأموال طائلة بل هناك إجراءات أخرى تتبعها الشركة لكي تتم عملية البيع والشراء.

أولا: الشركة تختار عملائها وليس العكس! كيف؟!

عليك أن تعلم أن شركة بوجاتي لا تنظر للمال فقط بل يهمها أيضاً نوعية عملائها، فببساطة شديدة يمكن أن ترفض الشركة بيع أي من سياراتها لك! ولذلك بيع إحدى سيارات بوجاتي يعد بمثابة صفقة وليس مجرد عملية شراء.

ثانياً: من غير المسموح أن يقوم غير المختصين بإصلاح سيارة بوجاتي!

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نعم.. تفرض بوجـاتي على مالكي سياراتها ألا يقوموا بفحص أو إصلاح سياراتهم إلا في ورش الإصلاح الخاصة بالشركة.

ثالثاً: تكاليف الصيانة باهظة.. لذا حافظ على سيارتك

بالتأكيد ستكون تكاليف الصيانة باهظة فالسيارة ذاتها باهظة الثمن! لذلك عليك الاهتمام والعناية بسيارتك قدر الإمكان حتى لا تُكلّفك الكثير.