“تفاصيل” السماح باستيراد السيارات الكهربائية في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – كشف الدكتور “سعد القصبي” محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن السماح بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في السوق السعودي وفق الإجراءات التي حددتها الجهات المعنية بالمملكة، وكان ذلك خلال ورشة عمل افتراضية تحت عنوان “البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المملكة” عُقدت بالأمس الإثنين.

وصـرّح المحافظ خلال الورشة الإفتراضية، أن المملكة والعالم بدأوا منذ فترة طويلة في دراسة كل التفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية المتعلقة بها وما تحمله من فرص مواتية؛ للتقليل من التلوث البيئي.

وشهدت الورشة الافتراضية التي نظّمتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع عددٍ من الجهات الحكومية السعودية، حضوراً مكثفاً من المصّنعين العالميين للسيارات الكهربائية ومصنعي شواحنها، وتمت مناقشة تفاصيل التشريعات والمواصفات الخاصة بشواحن السيارات الكهربائية مع مراعاة متطلبات الجهات المعنية في المملكة من الاشتراطات المكانية وغيرها، إلى جانب عرض خارطة الطريق للمستثمرين.

والجدير بالذكر أن منظومة العمل القائمة بمشاركة الجهات الحكومية والمختصين بالقطاع الخاص بالمملكة، مستمرة عن طريق لجنة البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، برئاسة وزارة الطاقة وعضوية من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث.

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وتتضمن هذه الجهات والمراكز: وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الشركة السعودية للكهرباء، مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية.