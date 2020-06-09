همر تظهر في تصميم تخيلي كسيارة عضلية كهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – شائعات السيارات العضلية الكهربائية متكررة، وقد تمنى البعض لو كانت فورد موستنج ماخ اي سيارة عصلية كهربائية وليست كروس أوفر، لتجمع بين أداء تيسلا وتصميم دودج الجريء.

والآن اقترح البعض تطوير جنرال موتورز لسيارة عضلية كهربائية مبنية على همر.. ونعلم أن العلامة ستعود على هيئة بيك اب وSUV كهربائيتين، ولكن هل سنراها كسيارة رشيقة عضلية؟، الأمر ممكن بالفعل.

ونرى هنا صور تخيلية لهمر عضلية كهربائية بتصميم مثير للاهتمام.. عادة السيارات الكهربائية تأتي بتصميم مستقبلي، ومن النادر رؤيتهم بتصميم عضلي كلاسيكي من الستينات والسبعينات مثل هذه الصورة، نترك الحكم عليها للقراء.