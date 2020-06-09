تعرف على مؤشرات تلف البوجيهات وحاجتها للتغيير

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر البوجيهات (شمعات الإحتراق) من الأجزاء الهامة في السيارة، حيث تعمل على توليد الشرارة اللازمة لإشعال خليط الهواء والبنزين داخل غرفة الإحتراق، مما يساعد على تشغيل المحرك، وفي حال تعرض البوجيهات للتلف فإنها تسبب العديد من المشاكل للسيارة.

ومن المفترض أن يتم استبدال البوجيهات عند انتهاء صلاحيتها، وهي عند المسير لمسافةٍ تتراوح بين 50 ألف و 80 ألف كم، لكن مع الاستخدام قد تتعرض للتلف، ونستعرض لكم اليوم هنا مؤشرات تلف البوجيهات.

صعوبة تشغيل المحرك

نلاحظ صعوبة شديدة عند بدء تشغيل محرك السيارة حال تلف البوجيهات، وذلك لعدم تمكن البوجيهات من إشعال خليط الهواء والبنزين اللازم لعملية تشغيل وتحريك السيارة.

زيادة استهلاك البنزين

تساهم البوجيهات السليمة على العمل بكفاءة عالية وحرق الكمية المناسبة من البنزين اللازم لعملية السير، لكن حال تلف البوجيهات فإنه يتم ملاحظة استهلاك كمية كبيرة من البنزين.

ضعف التسارع

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نلاحظ حال تلف البوجيهات ضعف التسارع للسيارة أثناء القيادة، وذلك لعدم قدرة البوجيهات على العمل بكفاءة على حرق الوقود في المحرك.

اختلال دوران المحرك

من المعتاد عند تعرض البوجيهات للاعطال نلاحظ أن المحرك يدور بشكل عشوائي أي أنه يتعثر بعمله، أو يصدر أصوات متقطعة.

اضطراب المحرك في وضع السكون

عند ملاحظ اضطراب أو اهتزاز للمحرك في وضع السكون قد يصل لحد إيقاف المحرك، فإنه مؤشر على إصابة البوجيهات بالإعطال وعدم قدرتها على إشعال خليط الهواء والبنزين داخل المحرك.