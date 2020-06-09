داخلية جينيسيس G70 فيس ليفت تظهر بدون تمويهات

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت داخلية جينيسيس G70 فيس ليفت في صور تجسسية جديدة بدون تمويهات، ونلاحظ هنا شاشة المعلومات الترفيهية الأكبر والأوسع، تقريباً 10.25 إنش، كما أشارت مصادر أن بعض مكونات الداخلية ستتغير مثل المقود، مع مواد أكثر فخامة وتقنيات أحدث للسلامة والراحة.

وبالنسبة للخاريجية، فقد تحصل G70 على تغييرات كبيرة، وعلى الرغم من أن الصور التجسسية كشفت عن مستوى عالٍ من التمويه، إلا أننا استطعنا رؤية أنها ستحصل على شبك أمامي جديد ألماسي، ومصابيح أمامية جديدة تشبه التي رأيناها في G90.

وفيما يتعلق بتوليد القوة، فيمكننا أن نتوقع أن تحصل على تشكيلة محركات محدثة، مثل محرك Turta III الجديد سعة 2.5 لتر بقوة 304 حصان ومحرك Lambda III بسعة 3.5 لتر بقوة 380 حصان، وسيتم إستخدام ناقل حركة جديد بثمان سرعات، بالإضافة إلى نظام ترفيهي محدث وأحدث مزايا الأمان.

وفي الختام، ما الذي تتوقعونه حول جينيسيس G70 فيس ليفت المحدثة؟ ترقبوا المزيد من التفاصيل قريباً.

Advertisements