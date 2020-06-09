بالصور.. تاريخ وأجيال أشهر سيارة رياضية في العالم

على مدار 65 عاما، حظيت سيارات فورد موستانج بمكانة مميزة، بين السيارات الرياضية حول العالم، حتى أصبحت الآن الطراز الرياضي الأكثر مبيعا في جميع أنحاء العالم.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، المختص بأخبار السيارات، مراحل التطور المبهر لهذا الطراز الرياضي الشهير، مع مراحل تطور قدراته في التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميل في الساعة، بداية من عام 1964 وحتى الوقت الحاضر.

وبدأ الموقع بالجيل الأول الذي طرح من الطراز عام 1964/1965، والذي كان يتمتع بمحرك قوي من فئة V8، قادر على التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 8.2 ثانية.

والجيل الذي يليه من طراز موستانج، طرح لعام 1967، باسم Ford Mustang GT وحصل هذا الجيل على محرك بقوة 390 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 7.3 ثانية.

وفي عام 1968، أجرت فورد تحسينات ملحوظة على قدرة تسارع محرك طراز موستانج، حين طرحت منه نسخة "كوبيه" يتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.4 ثانية.

ثم طرحت فورد نسخة خاصة باسم Mach I من طراز موستانج، كان الغرض منها المشاركة في سباقات السيارات، وكانت تعمل بمحرك قادر على التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.7 ثانية.

ومع بداية حقبة السبعينيات، طرحت فورد جيل جديد من موديلات موستانج باسم Boss 351، يعمل بمحرك رياضي قوي قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.8 ثانية، وذلك عام 1971.

وفي عام 1974، طرحت فورد نسخة من طراز موستانج بمحرك تراجعت قدرته في التسارع عن النسخ السابقة من الطراز، حيث كانت قدرة تسارعه من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 12.2 ثانية.

Advertisements

وعادت فورد لتصحيح المسار، بمنحها لنسخة عام 1976 من طراز موستانج التي طرحت باسم Mustang II Cobra II، محركا قوية من فئة V8 قادر على التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 8.9 ثانية.

وفي حقبة الثمانينيات كانت أسرع نسخة تطرحها فورد من طراز موستانج، تلك التي طرحت عام 1983، باسم Mustang GT وكانت تعمل بمحرك قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 7.0 ثانية.

وفي حقبة التسعينيات، كانت أسرع نسخة تطرحها فورد من طراز موستانج، هي النسخة التي طرحت لعام 1999 باسم Mustang SVT Cobra والتي كانت تعمل بمحرك قادر على التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.5 ثانية.

ومع بداية الألفية الجديدة كان الطراز الأقوى الذي طرحته فورد من موستانج، هي نسخة عام 2005 التي كانت تعمل بمحرك GT قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.2 ثانية.

وفي عام 2013، طرحت فورد النسخة الأقوى من طراز موستانج خلال العقد الماضي، وهي نسخة Shelby GT500 التي تعمل بمحرك قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.5 ثانية.

ولم تطرح فورد نسخة تضاهي نسخة 2013 في قوة التسارع، سوى نسخة عام 2020 الحالي، التي طرحتها باسم Mustang Shelby GT500 لعام 2020، وتعم بمحرك قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.6 ثانية.



