فيراري "إنزو" تحقق رقما قياسيا "أون لاين".. شاهد التفاصيل

عرف طراز فيراري "إنزو" موديل عام 2003 كأحد أندر الموديلات التي طرحتها فيراري، حيث طرحت منه 400 نسخة فقط.

ووفقا لموقع "أوتو كلاسيك"، نجح الطراز المميز في تحقيق رقم قياسي لم يسبقه له أحد، بعد أن أصبح أغلى طراز يتم بيعه عبر مزاد أفتراضي على الإنترنت.









وقال الموقع إن الطراز بيع عبر مزاد باسم Driving Into Summer بمبلغ 2.64 مليون دولار، ليكون بذلك أغلى سيارة يتم بيعها عبر مزاد أون لاين.

وأفاد "أوتو كلاسيك"، بأن هذه النسخة المباعة من طراز "إنزو"، تعمل بمحرك من فئة V12، وأن المبلغ الذ بيعت به، أغلى من قيمتها الحقيقية الذي طرحت به للبيع عام 2003 بنحو أربع مرات، مشيرات لأن تكلفة الطراز الحقيقية حين طرح للمرة الأولى كانت 652,830 ألف دولار فقط.

وينتج محرك الطراز قوة تصل لـ 651 حصان، مع عزم دوران 657 نيتون متر، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.3 ثانية.

تكلفة أبرز موديلات فيراري الجديدة

تحظى شركة فيراري بمجموعة مميزة من الموديلات الجديدة التي مازالت مطروحة للبيع بالأسواق، سبق وأن كشف عنها موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات في تقرير سابق له.

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ومن ضمن موديلات فيراري البارزة المتواجدة بالأسواق حاليا، طراز فيراري Portofino، الذي يتوفر بالأسواق بسعر 215,000 دولار، ويتميز بمحركه القوي من فئة V8، وقدرته على التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية.

و طراز فيراري "روما"، الذي كشفت عنه الشركة الإيطالية للمرة الأولى نهاية عام 2019 الماضي، وقال "موتور وان" إن طراز روما يتوفر بالأسواق بسعر 225,000 دولار، ويعمل بمحرك من فئة V8 بسعة 3.8 لتر، ينتج قوة 611 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية.

و طراز فيراري F8 Tributo، المطروح حديثا لعام 2020، الذي يعمل بمحرك من فئة V8 بسعة 3.9 لتر، وينتج قوة تصل لـ710 "حصان"، وذلك مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان، ويتوفر هذا الطراز بالأسواق بسعر 276,550 دولار.

ومن فئة F8 جاء بالقائمة أيضا طراز فيراري F8 Spider، الذي يعمل بمحرك توربيني مزدوج من فئة V8 بقوة 710 "حصان"، ويدعم محركه ناقل سرعة أوتوماتيكيا مزودا بـ7 سرعات، ويتوفر هذا الطراز من فيراري بالأسواق بسعر 274.280 دولار.



