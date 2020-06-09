فولكس فاجن تختار مدير تنفيذي جديد للعلامة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت علامة فولكس فاجن عن اختيار رالف براندشتاتر كالمدير التنفيذي الجديد بعد ترقيته من منصبه السابق كمدير عمليات العلامة، وسيأخذ براندشتاتر المنصب من هيربرت ديس، والذي شغل مسبقاً منصبي المدير التنفيذي لعلامة فولكس فاجن والمجموعة بأكملها.

تركيز هيربرت ديس الآن سيكون لإدارة المجموعة بأكملها “حتى لا يتشتت بين دورين” حسب تصريح الشركة، وتشمل المجموعة علامات أخرى مثل بورش ولامبورجيني واودي وبوجاتي وغيرهم.

وقد انضم براندشتاتر لفولكس فاجن في 1993 ليصبح المشرف على أقسام الشاسيه والمحركات في 1998، قبل إشرافه على شراء المكونات المختلفة في علامة سيات في 2005، وقد انتقل لمنصبه السابق كمدير العمليات لعلامة فولكس فاجن في 2018.

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