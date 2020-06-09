بالصور.. أغلى 5 سيارات تم بيعها في مزاد علني

السيارات النادرة والحديثة الطرح، دائما ما تشهد عملية تجديد لقيمتها عبر طرحها للبيع من خلال المزادات العلنية، والتي قد تشهد أيضا بيع سيارة بأضعاف أضعاف تكلفتها الحقيقية عند طرحها للمرة الأولى.

وهذا ما كشف عنه موقع "أوتو كلاسيك"، الذي جمع في تقرير مميز، أغلى 5 سيارات سبق وأن تم بيعهم بسعر فلكي عبر المزادات.

وبدأ الموقع بالطراز المتصدر لقائمته، هو طراز مكلارين F1 LM موديل عام 1994، والذي بيع خلال عام 2019 الماضي، في مزاد باسم RM Sotheby\'s Monterey بتكلفة وصلت لـ 19,805,000 مليون دولار.

وقال الموقع إن هذا الطراز المميز من مكلارين سبق له الفوز بسباقات كبرى في عالم السيارات، أبرزها سباق لو مان 24 ساعة، عام 1995، ويعمل بمحرك ينتج قوة 680 حصان.

وفي المركز الثاني، جاء طراز ألفا روميو 8C 2900 B Touring Berlinetta الكلاسيكي موديل عام 1939، الذي بيع عام 2019 الماضي، بتكلفة وصلت لـ 18,997,883 مليون دولار، عبر مزاد باسم Artcuiral\'s Sale Rétromobile.

وأوضح موقع "أوتو كلاسيك" أن هذا الطراز تبقى منه عدد محدود للغاية من النسخ، 5 من ضمهم يتواجدون حاليا في متحف ألفا روميو.

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وفي المركز الثالث، جاء طراز فيراري 250 GT LWB California Spider موديل عام 1958، الذي بيع بمزاد باسم Gooding & Company، ووصلت تكلفته لـ 9,905,000 مليون دولار.

وفي المركز الرابع جاء طراز لامبورجيني Veneno Roadster موديل عام 2014، الذي بيع بسعر وصل لـ 8,522,207 مليون دولار، وذلك عبر مزاد باسم Bonhams Bonmont Sale.

وفي المركز الخامس جاء طراز فورد GT40 Roadster Prototype موديل عام 1965، الذي بيع بسعر وصل لـ 7,650,000 مليون دولار، عبر مزاد باسم RM Sotheby\'s Monterey.



