بنتلي بنتايجا 2021 فيس ليفت تظهر بالشكل التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – مرت خمسة أعوام منذ تدشين بنتلي بنتايجا، أول SUV للعلامة البريطانية الفاخرة، في معرض فرانكفورت للسيارات 2015، مع استعداد السيارة لاستلام أول فيس ليفت لها وظهوره في صور تجسسية أخيرة ببعض التحديثات الشكلية، وقد قام الفنان Kleber Silva برسم صور توقعية للسيارة بتحديثات منتصف العمر.

الفنان استوحى التصميم من سيارة بنتلي باكالار من إبداع قسم مولينر للعمليات الخاصة، لذا نرى التخلي عن المصابيح الأمامية الدائرية الأربعة لصالح مصباحين فحسب، كلاهما مع مصابيح نهارية نحيفة جداً، مع بقاء الشبك الأمامي الواسع كما هو.

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كما نرى تغييرات جذرية للمصد الأمامي وبعض التغييرات الخلفية كذلك.. والسؤال هنا هل سنرى هذه التغييرات بالفعل على السيارة؟ غالباً لا.. التعديلات تبدو أجرأ من اللازم وستفضل بنتلي تحديثات أهدأ للـ SUV بناء على الصور التجسسية الأخيرة.

من المتوقع تدشين بنتايجا فيس ليفت لاحقاً هذا العام مع استمرار المحركات الحالي، ولكن ربما نرى تحديثات لصرفية وقود محرك الـ W12 الضخم.