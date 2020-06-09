هيونداي ازيرا 2021 أهم المعلومات والأسعار في السعودية Hyundai Azera

الخليج ٣٦٥ نت – بعد وصول هيونداي ازيرا 2021 إلى الوكلاء في السعودية (الناغي والمجدوعي والوعلان)، نتعرف فيما يلي على أبرز المعلومات عنها وأسعارها. التصميم: شبك كالمرصع بالجواهر مطلي بالكروم – مصابيح أمامية ونهارية LED – مصابيح خلفية متصلة – خطوط انسيابية – جنوط 18 بوصة الداخلية: مقاعد جلد فاخرة – شاشة معلومات ترفيهية 12.3 بوصة – عدادات قياسات 12.3 بوصة – إضاءة محيطية 64 لون – عرض المعلومات على الزجاج الأمامي – نظام صوتي محيطي المحركات: 3 لتر 6 سلندر 250 حصان – عزم 285 نيوتن متر – ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات

محرك 3.5 لتر 6 سلندر 290 حصان – عزم 338 نيوتن متر – ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات

خزان الوقود 70 لتر الأبعاد: الطول: 4,990 ملم

العرض: 1,875 ملم

الارتفاع: 1,470 ملم

قاعدة العجلات: 2,885 ملم الأمان: 2 وسائد هوائية أمامية – 4 وسائد هوائية جانبية – 2 ستارة هوائية جانبية – وسادة هوائية لركبة السائق التقنيات: التنبيه والمساعدة على البقاء بالمسار – الرؤية المحيطية 4 كاميرات – عرض ومراقبة النقاط العمياء – مساعد تفادي الاصطدامات – مثبت سرعة ذكي – نظام تنقية الهواء – حساسات أمامية وخلفية الأسعار: Advertisements الفئة الأولى: 130,175 ريال

الفئة الثانية: 135,425 ريال

الفئة الثالثة: 145,925 ريال

الفئة الرابعة: 163,775 ريال

ضمان 5 سنوات أو 100 ألف كم

خدمة المساعدة على الطريق لعام واحد

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