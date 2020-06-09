بالصور.. قائمة أرخص 5 سيارات في تكلفة الصيانة

تعد تكلفة الصيانة السنوية للسيارات من أهم ما يجب التفكير به عند شراء سيارة جديدة أو مستعملة، حيث إنه في بعض الأحيان يقوم الأشخاص بشراء سيارة لمجرد أن محركها ضخم أو تصميمها جذاب أو سعرها منخفض، ثم يكتشف أنها تتطلب صيانة سنوية باهظة الثمن.

لذلك جمع موقع "بيزنس إنسايدر"، قائمة بأبرز السيارات بالأسواق تتمتع بقيمة منخفضة لتكاليف صيانتها السنوية.

وجاء في المقدمة ، طراز تويوتا كورولا، مضيفا" بنهاية عام 2019 بلغت قيمة الصيانة السنوية 710 دولار ات "





وفي المركز الثاني، جاء طراز آخر من تويوتا ، "بيريوس" الذي تصل قيمة صيانته السنوية 763 دولارا.

Advertisements

وثالثا جاء طراز هوندا "أكورد"، الذي قال "بيزنس إنسايدر" إن متوسط قيمة صيانته سنويا 822 دولارا.

وجاء بالمركز الرابع طراز كيا سول الكهربائي الذي يصل متوسط قيمة صيانته السنوية 919 دولارا.

وأكد موقع "بيزنس إنسايدر" على أن الموديلات الجديدة من هذا الطراز تحديدا لا تحتاج لعمليات صيانة لسنوات عدة.

وفي ختام القائمة، جاء طراز CR-V من ماركة هوندا اليابانية، الذي ذكر "بيزنس إنسايدر" أن متوسط تكلفة صيانته سنويا تبلغ 965 دولارا.



