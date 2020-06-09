هل ستوقف شيفروليه موديل ماليبو قريباً؟

الخليج ٣٦٥ نت – توقفت شيفروليه مؤخراً عن بناء عدد من موديلات السيدان مثل كروز وفولت وامبالا، والآن يبدو أن الدور سيحين قريباً على ماليبو.

التقرير من GM Authority أشار إلى أن ماليبو “غالباً ستتوقف تماماً بعد موديل 2023″، خاصة مع انهيار مبيعاتها وتأثير وباء الكورونا عليها بشكل مضاعف.

في 2016، سجلت شيفروليه بيع 227,881 سيارة ماليبو في الولايات المتحدة، قبل تراجع الأرقام إلى 185,857 سيارة في 2017، ثم إلى 144,542 سيارة في 2018، وأخيراً إلى 131,917 سيارة في 2019، مع توقعات بانخفاض أكبر في العام الجاري.

ويُذكر أن شيفروليه بالفعل أوقفت نسخة ماليبو هايبرد لعام 2020، والتي قد تكون إشارة تمهيدية لوقف الموديل بالكامل لاحقاً.

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