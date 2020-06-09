بالتعاون مع شركة الجبر للتمويل وبميزات تنافسية: “كيا الجبر” تطلق أقوى عروضها في شهر يونيو

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة الجبر التجارية؛ وكلاء سيارات كيا موتورز في المملكة بالتعاون مع شركة الجبر للتمويل أقوى عروض الشركة لهذا العام لامتلاك سيارة من تشكيلتها الواسعة من سيارات كيا الرائعة، والتي حملت شعار (وقع .. وفر .. انطلق)، حيث توفّر الحملة العديد من المميزات التمويلية لاقتناء السيارات طيلة شهر يونيو الجاري، مع نسبة ثابتة لرسوم التأمين 3.5% فقط، بالإضافة إلى تقديم خدمة المساعدة على الطريق كميزة إضافية تضاف إلى قوة العرض الذي لا يقاوم لتمّلك هذه الموديلات الجديدة من سيارات كيا موتورز؛ حيث يشمل العرض موديلات 2020 و 2021. وتأتي أهم النقاط في هذه العروض أن العميل يستطيع سداد أول قسط بعد ثلاثة أشهر، وتحديداً في شهر سبتمبر المقبل.

وعن هذه الحملة (وقع .. وفر .. انطلق) تحدث الرئيس التنفيذي للعمليات السيد وائل بغدادي قائلاً: “بعد الفترة الصعبة التي عشناها جميعاً خلال مواجهة جائحة فايروس كورونا؛ والتي قامت خلالها معظم دول العالم ومنها المملكة بإجراءات وقائية احترازية للحد من انتشار الفايروس بين الناس، حرصنا في شركة الجبر التجارية بصفتنا وكلاء لسيارات كيا موتورز في المملكة على تقديم عروض تتناسب من حيث السعر والخيارات التمويلية أمام عملائنا لوضع خيارات ميسّرة لتملّك السيارة التي يرغبون في اقتنائها, مع العودة التدريجية للحياة إلى طبيبعتها في المملكة خلال الفترة الحالية، فجاء التعاون مع شقيقتنا شركة الجبر للتمويل لتقديم حلول تمويلية مناسبة أمام عملائنا”.

وأضاف بغدادي، بات العرض يشمل الموديلات الحديثة 2021 من سيارات (كادينزا، تيلورايد، سبورتاج، سيراتو، ريو وبيجاس)، مع ميزة تنافسية في أن قيمة التأمين ثابتة بنسبة 3.5% على كافة الفئات في هذا العرض.

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وفي ختام حديثه، رحب بكافة العملاء الراغبين التعرف أكثر على العروض، حيث سوف يكون استشاريو المبيعات في استقبالهم للإجابة على كافة استفساراتهم، والتعرف على جديد سياراتنا، والمواصفات المتميزة التي تتمتع بها.