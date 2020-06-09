بنتلي تستدعي كونتيننتال GT لأن سقفها قد “يطير”!

الخليج ٣٦٥ نت – أبلغت شركة “بنتـلي” الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بأمريكا الشمالية، عن سحب ثلاثة وحدات من كونتيننتال GT 2020 تم تصنيعهم بين 16 ديسمبر 2019 و3 فبراير 2020.

ويأتي هذا الاستدعاء لوجود مشكلة في فتحة السقف والتي ربما لم يتم ربطها بشكل صحيح بهيكل السيارة، ولذلك يمكن أن يعاني الرّكاب من ضوضاء الرياح المفرطة وتسرب المياه، وفي بعض الحالات يمكن أن تنفصل اللوحة الزجاجية بالكامل عن السيارة، ما يُشّكل خطراً على سائقي السيارات والمشاة أيضاً.

Advertisements

وتم اكثشاف هذه المشكلة مؤخراً خلال فحص روتيني تم تقديم نتيجته إلى لجنة سلامة المنتج في أوائل أبريل، وقد تم اتخاذ قرار الإعلان عن الاستدعاء في نهاية مايو، وبعد أسبوع واحد تم إبلاغ الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا الشمالية بهذا الإجراء.

وستقوم الشركة بإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً، حيث سيقوم الفنيّون بإزالة الزجاج بفتحة السقف وتركيب آخر جديد باستخدام منتجات وإجراءات الترابط المعتمدة، ولن يتم تعويض أولئك الذين قاموا بالفعل بإصلاح المشكلة بأنفسهم؛ نظراً لأن السيارات لا زالت مغطاة بالضمان.