لعشاق الكلاسيكيات.. أجمل السيارات خلال القرن الماضي

لعشاق السيارات الكلاسيكية ومن يفضلون الحنين إلى الماضي، جمع موقع "أوتو كلاسيك" في تقرير هو الأول من نوعه قائمة مميزة من أجمل السيارات التي طرحت في حقبة عشرينيات القرن الماضي.

وبدأ الموقع قائمته المميزة، بطراز Packard Model 533، المخصص لـ 5 ركاب، وقال الموقع الأمريكي إن هذا الطراز أكثر السيارات الفارهة في هذه الحقبة الزمنية.

وتضمنت القائمة، طراز Nash Special Six Model 333، الذي كان ظهوره الأول عام 1916، واستمر طرح النسخ الجديدة منه حتى عام 1954.

والصورة التي أضافها الموقع للطراز تمثل الجيل الذي طرح من الطراز في عام 1927 تحديدا، والذي صنع منه 5000 نسخة فقط.

ومن بعده جاء بالقائمة، طراز Mercedes-Benz SSK من شركة مرسيدس الألمانية، والذي طرح بعدد محدود من النسخ ويعتبر من أندر الموديلات .

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وكان الظهور الأول لهذا الطراز عام 1928، وطرح منه 40 نسخة فقط للبيع، وتوقفت مرسيدس عن طرحه بسبب تكلفته المرتفعة.

ثم جاء ضمن القائمة طراز Marmon Wasp Speedster، ، وهو من تصنيع شركة Marmon الهندية لصناعة السيارات.

وصورة الطراز المضافة للقائمة، تمثل الجيل الذي طرح عام 1924 .

واختتم الموقع قائمة بطراز LaSalle 328 من ماركة LaSalle التي كانت تعتبر أحد الأقسام التابعة لشركة جنرال موتورز في حقبة العشرينيات، وقال الموقع إن هذه الصورة لطراز تمثل جيله الذي طرح في عام 1929 .



