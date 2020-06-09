القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الثلاثاء 2020/6/9 11:33 ص بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/6/9 11:33 ص بتوقيت أبوظبي

المتحدث باسم السلطة القضائية بإيران يعلن الحكم على إيراني متهم بالتجسس لوكالة المخابرات الأمريكية بالإعدام لتقديمه معلومات عن مكان القائد العسكري قاسم سليماني

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كانت هذه تفاصيل خبر حكم في إيران بإعدام متهم بالتجسس بزعم صلته بمقتل سليماني المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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