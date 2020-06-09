تعديلات على ميني Countryman لتناسب السباقات الطويلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى فريق السباقات X-Raid تعديلات تصميمية على ميني Countryman ليكسوها بثوب جذاب على غرار موديلات رالي داكار الشهير.



ويقدم برنامج التعديل، الذي يتراوح سعره بين 2000 و6000 يورو، زيادة الخلوص الأرضي بمقدار 4 سم، وتعديلات على مجموعة التعليق، والجنوط الخاصة بالطرق الوعرة مع الجنوط الجديدة، التي تضم حلقة واقية خاصة.

وطور الفريق للسيارة كشافات إضافية وحامل سقف خاص، كما يتوج البرنامج بباقة من الديكورات الجديدة وعناصر الزينة باللون البرتقالي المميز للفريق.

ولم يقترب الفريق من النواحي التقنية بالسيارة، كما أنه يقدم البرنامج لجميع موديلات الطراز باستثناء الموديل John Cooper Works.

وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، في 15 مايو الماضي، إن ميني كوبر استغرقت ما يزيد عن عام كامل، في تطوير وتحديث هذه النسخة المنتظرة من طراز Countryman رغبة منها في صناعة طراز مميز قادر على مجابهة أقرب منافسيها من الماركات الأخرى وعلى رأسهم طراز أودي Q2.