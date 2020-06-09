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أسعار سيارات مرسيدس قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

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كريم أبو الهوى 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – مع اقتراب زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، أصبحنا نتسائل عمّا إذا كان هذا هو الوقت المناسب لشراء سيارة أم لا.

حيث تتوفر حالياً عروض مميزة لدى مرسيدس الجفالي، لذا إن كنت تسعى لشراء سيارة فاخرة، فإن الفرصة الآن بين يديك لأنه بمجرد انتهاء شهر يونيو، سنشهد زيادة كبيرة في أسعار سيارات العلامة الألمانية.

وفيما يلي توضيح لذلك:

سعر مرسيدس اس كلاس

نسبة (5%): 385,400 ريال

نسبة (15%): 421,050 ريال

سعر مرسيدس جي ال اي

نسبة (5%): 335,900 ريال

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نسبة (15%): 366,970 ريال

سعر مرسيدس اي كلاس

نسبة (5%): 253,800 ريال

نسبة (15%): 277,275 ريال

سعر مرسيدس سي كلاس

نسبة (5%): 219,500 ريال

نسبة (15%): 239,800 ريال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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