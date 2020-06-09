الخليج ٣٦٥ نت – مع اقتراب زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، أصبحنا نتسائل عمّا إذا كان هذا هو الوقت المناسب لشراء سيارة أم لا.
حيث تتوفر حالياً عروض مميزة لدى مرسيدس الجفالي، لذا إن كنت تسعى لشراء سيارة فاخرة، فإن الفرصة الآن بين يديك لأنه بمجرد انتهاء شهر يونيو، سنشهد زيادة كبيرة في أسعار سيارات العلامة الألمانية.
وفيما يلي توضيح لذلك:
سعر مرسيدس اس كلاس
نسبة (5%): 385,400 ريال
نسبة (15%): 421,050 ريال
سعر مرسيدس جي ال اي
نسبة (5%): 335,900 ريال
نسبة (15%): 366,970 ريال
سعر مرسيدس اي كلاس
نسبة (5%): 253,800 ريال
نسبة (15%): 277,275 ريال
سعر مرسيدس سي كلاس
نسبة (5%): 219,500 ريال
نسبة (15%): 239,800 ريال
لو تحب تستفسر أكثر عن العروض وعن التمويل والأقساط، قم بتقديم طلبك مباشرة إلى مرسيدس الجفالي: اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار سيارات مرسيدس قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.