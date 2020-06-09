تخفيضات تصل إلى 35 ألف جنيه على ميتسوبيشي إكسباندر

كتب: باسل الحلواني

أخطرت شركة دايموند موتورز الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، شبكة موزعيها بتخفيض أسعار سيارتها إكسباندر الـMPV العائلية سباعية المقاعد.

تراوحت قيمة التخفيض بين 30 و35 ألف جنيه، على جميع فئات السيارة التي تتوافر بفئتين من التجهيزات.

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تراجعت أسعار الفئة الأولى F/O إلى 315

ألف جنيه، بدلًا من 345 ألفًا سابقًا، بإجمالي خصم بلغ 30 ألف جنيه.

انخفضت أسعار الفئة الثانية H/L إلى 335 ألف جنيه، مقابل 370 ألفًا، بتخفيضات بلغت 35 ألف جنيه.