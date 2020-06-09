وكيل لادا يطرح جرانتا "ليفت باك".. تعرف على الأسعار

كتب: باسل الحلواني
طرحت مجموعة الأمل للتجارة، وكيل علامة لادا الروسية في مصر، عن طرح السيارة لادا جرانتا ليفت باك المدمجة الجديدة في السوق المحلية.
تعتمد جرانتا ليفت باك على نفس نظام الدفع المزودة به النسخة السيدان، إذ تتوفر بمحرك رباعي السلندرات سعة
جدير بالذكر أن مصطلح الـ"ليفت باك" ينتشر في الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى بينما في أوروبا ودولالشرق الأقصى يستخدم مصطلح هاتشباك.
وتبقى بعض تصميمات "الليفت باك" التي تطلقها الشركات العالمية ومن بينها جرانتا الجديدة أكثر تفردًا عن الهاتشباك النمطية، حيث يُدمَج الزجاج الخلفي مع باب الشنطة الممتد بزاوية أكبر للخلف لتبدو وكأنها سيدان.
تقدم لادا جرانتا "ليفت باك" في مصر بفئتين من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 175.000 جنيه حتى 205.000 جنيه.
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