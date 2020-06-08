مقتل 2 وإصابة 8 آخرين جرّاء تفجير استهدف منطقة عسكرية شرقي تركيا المزيد

قتل شخضان وأصيب 8 آخرون، مساء الإثنين، جرّاء تفجير بقنبلة يدوية شهدته إحدى المناطق العسكرية، شرقي تركيا.

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، وقع الانفجار بمنطقة عسكرية في قضاء "تشاتلاق" التابعة لولايى وان، شرقي البلاد.





وهرعت عربات الإسعاف والإطفاء بأعداد كبيرة لموقع الانفجار، بحسب بيان صادر عن ولاية وان التي أشار إلى أن سبب الانفجار قنبلة مصنعة يدويًا.

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وأوضح البيان أن التفجير استهدف سيارة خدمة مدنية تابعة لشركة مقاولات كانت تقوم بعملية تعبيد طريق في المنطقة العسكرية.

وأسفر التفجير عن مقتل شخصين، وإصابة 8 آخرين كانوا موجودين على متن السيارة، وفق بيان الولاية الذي ذكر أن الإصابات عبارة عن جروح ليست بالخطيرة.





وفيما بدأت السلطات المحلية بالولاية عملية واسعة النطاق بالمنطقة المذكورة، لم يصدر بعد أي بيان عن وزارة الدفاع التركية أو رئاسة الأركان العامة حول الحادث وملابساته.