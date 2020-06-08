تعرف على أطول المحركات عمراً في تاريخ السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من التقدم التقني الهائل في صناعة السيارات، وقيام الشركات العالمية بإجراء تطويرات وتحديثات مستمرة على سياراتها، إلى أن هناك محركات شهيرة اعتمدت عليها الشركات لمدد تجاوزت النصف قرن.

ونستعرض اليوم هنا قائمة تضم أبرز 5 محركات شهيرة لم تخلى عنها الشركات لفترات طويلة في سياراتها.

محرك Type 1 – فولكس فاجن “الخنفساء”

في المركز الأول يأتي محرك Type 1 وهو من أقدم المحركات في تاريخ صناعة السيارات، ولقد استمرت فولكس فاجن في تصنيعه لمدة 65 عاما متواصلة، وكان المحرك بسعة 1.6 لتر وينتج قوة 50 حصانا.

محرك Small Block – شيفروليه



في المركز الثاني يأتي محرك Small Block، من ماركة شيفروليه، وقد استخدمته شركة جنرال موتورز في العديد من طرازاتها لمدة 64 عام متواصلة، وبدأ تصنيعه عام 1955 ولا يزال يستخدم حتى الأن.

وأبرز الطرازات التي استخدمته شيفروليه “كمارو” و”تاهو”، ومن كاديلاك طرازي “إيسكلاد” و”فلييتوود”، والمحرك من فئة V8 بسعة 4.7 لتر.

محرك L-Series – رولز رويس

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من بعده يأتي محرك L-Series من شركة رولز رويس، واستمر تصنيعه وطرحه لمدة 61 عاما، من عام 1959 إلى العام الحالي 2020.

والمحرك من نوع توربو مزدوج بسعة 6.75 لتر، وينتج قوة 530 حصانا، وتصل سرعته القصوى إلى 190 ميلا في الساعة.

محرك Windsor V8 – فورد

في المركز الرابع يأتي محرك Windsor V8 من شركة فورد، وقد بدأ تصنيعه وطرحه منذ عام 1961، ولا يزال مستمر حتى الآن على مدار 58 عاما.

محرك BMC A-Series – ميني كوبر

وفي المركز الخامس يأتي محرك BMC A-Series من شركة ميني كوبر،وقد بدأ تصنيعه وطرحه لمدة 49 عاما بين 1951 و2000، وكانت قوته في البداية 28 حصانا وتطور إلى 94 حصانا.