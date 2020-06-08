كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بورش تتجهز للانسحاب من المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بسبب تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم، اتخذت شركة بورش الألمانية خطوات جديد لتوفير النفقات لمواجهة هذا الوباء، حيث اعلنت الشركة عن استعدادها للانسحاب من بعض سباقات السيارات الرياضية.

وقال Fritz Enzinger، نائب رئيس بورش للسباقات"قرار وقف مشاركتنا كصانع سيارات في سلسلة IMSA لم يكن قرارًا سهلاً بالنسبة لنا. ولكن بالنظر إلى الوضع الحالي للشركات فيما يتعلق بوباء فيروس كورنا فمن المنطقي أن تقوم بورش للسباقات بهذا للتعامل مع التداعيات الاقتصادية".

ولم تترد بورش بالعودة للمشاركة في السباقات متى ما سنحت لها الفرصة، يوضح Enzinger “لقد ناقشنا صراحةً كوضوع خروجنا مع جميع المعنيين. في هذه المرحلة ، نود أن نعرب عن خالص شكرنا Jim France وزملائه في IMSA على تفهمهم” وأضاف “تنتمي بورش إلى عالم سباقات التحمل و سنعمل جاهدين لضمان أن هذا ليس سوى إجراء مؤقت”.