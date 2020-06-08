شاهد السيارات النادرة بأسطول سلطان بروناي

الخليج ٣٦٥ نت – يمتلك “حسن البلقية” سلطان بروناي الثريّ أسطولاً ضخمـاً من السيارات الفاخرة؛ إذ خصص جزءاً كبيراً من ثروته الضخمة والتي تتخطى الـ 20 مليار دولار للاستثمار في السيارات، ولذلك ستجد لديه سيارات لن تجدها في أي مكان آخـر.

وإليك 5 سيارات من أسطول سيارات سلطـان بروناي الفاخر

فيراري FX

تأتي هذه السيارة بمحرك ضخم من 12 اسطوانة، وقد صُنعت خصيصاً لسلطان بروناي لذا تم شحن 7 نسخ منها إليه مع الإبقاء على نسخة وحيدة؛ لعرضها بمتحف ماركوني للسيارات في كاليفورنيا.

فيراري ميثوس

تأتي هذه السيارة بمحرك 12 سلندر وسرعة قصوى تبلغ 290 كم/س، وقد طلب سلطان بروناي نسختين منها بعد أن رآها كطراز نموذجي في معرض طوكيو للسيارات عام 1989.

بنتلي جافا

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صنعت بنتلي 18 نسخة من بنتلي جافا خصيصاً لسلطان بروناي ( 6 كوبيه و6 كشف و6 واجن)، وكان الكشف الأول لهذه السيارة حينما ظهرت كسيارة نموذجية في عام 1994.

فيراري 456GT

صُنع تصميم خاص من فيراري 456GT لسلطان بروناي، إذ تأتي هذه السيارة على هيئة كوبيه كبيرة ولكن صُنع 3 هياكل مختلفة منها (6 نسخ واجن ونسختين سيدان و2 كشف)؛ بناءاً على طلب السلطان.

استون مارتن V8 فانتاج سبيشال سيريس II

كغيرها من سيارات أسطول سلطان بروناي صُنعت هذه السيارة خصيصاً لـه ولأخيه الأمير جيفري البلقية عام 1998، مع 4 مقاعد داخلية و3 نسخ فقـط.