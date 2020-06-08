فورد تسجل براءة اختراع لأربع تصاميم جديدة للشبك الأمامي

الخليج ٣٦٥ نت – سجلت فورد براءة اختراع لأربع تصاميم جديدة للشبك الأمامي، مع تساؤلنا هل سنرى بعض هذه التصاميم على سيارات فورد القادمة، مثل برونكو وبرونكو سبورت وF-150 الجيل القادم؟

الصورة الأولى هي لتصميم شبكي مشابه لاسكيب الأصلية وسيارات الدفع الرباعي الأخرى في بداية القرن الحالي، وتبدو مناسبة للـ SUV بشكل خاص .. أما الشبك الثاني فيأتي بأربع عواميد أفقية محاطة بفتحتي هواء رأسيتين بتصميم يبدو أقرب للبيك أب.

Advertisements

التصميم الثالث أيضاً يبدو محفوظاً للـ SUV لأنه مشابه لما رأيناه على اكسبلورر السابقة، وأخيراً التصميم الرابع بالنهايات على شكل C وشكل عام مشابه لسيارات F-250 الحالية.. مرة أخرى نعتقد أن هذا التصميم غالباً مقتصر على البيك أب.

توجد احتمالية أن فورد لن تستخدم أي تصميم من هؤلاء، وقد اعتدنا على تسجيل الشركات لبراءات اختراع متعددة وتجاهل تطبيقها لاحقاً.. فليس أمامنا سوى انتظار التدشينات المرتقبة لفورد في الأسابيع القادمة.