عروض نيسان بترومين على الصيانة الدورية للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات على صيانة سيارتك من نيسان بترومين، ما تغلى عليك صيانتها، إحصل على إحدى العروض التالية:
1- خصم 40% على الصيانة الدورية، مع معالجة نظام التكييف ضد البكتيريا وتعقيم السيارة مجاناً.
2- باقات تغيير الزيت لموديلات نيسان 2007 إلى 2016:
- للسيارات الصغيرة (4 إسطوانات) بسعر 99 ريال
- للسيارات المتوسطة (6 إسطوانات) بسعر 139 ريال
- للسيارات الكبيرة (8 إسطوانات) بسعر 179 ريال
3- 25% على أجرة اليد.
4- استبدل الإطارات مع خصم 50% على الترصيص.
5- معالجة نظام التكييف من البكتيريا بـ 150 ريال.
6- خصم 30% على فلتر المكيف وإعادة تعبئة الغاز.
7- خصم 25% على خدمة الصيانة الدورية، واحصل مجاناً على معالجة نظام التكييف من البكتيريا، وخدمة من الباب للباب.
ويمكنك تقسيط فاتورتك على 6 شهور بدون فوائد عند الدفع ببطاقة الاهلي الائتمانية والحد الأدنى 1000 ريال.
صور العروض:
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