أمريكي سرق رواتب دعم موظفيه لشراء سيارات فاخرة

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت الحكومة الأمريكية مؤخراً برنامج لدعم الشركات الصغيرة ورواتبها عبر القروض أثناء جائحة الكورونا، وقد كشفت تقارير إعلامية أن أحد المستفيدين بهذا البرنامج في مدينة ديترويت استغل الدعم الحكومي لرواتب موظفيه لأهداف شخصية. داريل بيكر بعمر 51 عاماً استخدم القرض الحكومي لشراء سيارات فاخرة تشمل سيارتي كاديلاك ودودج تشارجر وهمر.. وطبقاً لوزارة العدل، فقد ادعى بيكر انه يدير شركة للألواح الشمسية للمنازل، وأنه طلب واستلم قرض حكومي بقيمة 590,000 دولار – 2.2 مليون ريال. ولكن بعد تحقيق حكومي لاحق، تم اكتشاف أن شركته توقفت تماماً عن العمل في يوليو 2019، رغم ادعائه أنه يوظف 68 شخص في شركته وينفق عليهم 2.8 مليون دولار سنوياً في الرواتب، ويواجه بيكر حالياً تهم الاحتيال على الحكومة الفدرالية للحصول على الأموال المخصصة للدعم. Advertisements

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