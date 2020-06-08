هل سنرى بديلة جينيسيس كوبيه قريباً؟

الخليج ٣٦٥ نت – هيونداي أثبتت نفسها كواحدة من أهم مصنعي الـ SUV في الأعوام الأخيرة مع موديلات فينيو وسنتافي وباليسيد، ولكن قد ينسى البعض أن الشركة قدمت عدة موديلات كوبيه رياضية مسبقاً، مثل هيونداي تيبورون، وهي كوبيه بدفع أمامي، والأشهر منها هي جينيسيس كوبيه بدفع خلفي ومحرك V6.

جينيسيس الآن هي علامة فاخرة للسيدان والـ SUV، وقد تساءل البعض عن مصير فئة الكوبيه داخل هيونداي وهل سيتم نسيانها للأبد؟ .. يبدو أنه هنالك أمل في عودة الكوبيه للمجال، مع تصريح رئيس تخطيط المنتجات للشركة، سكوت مارجاسون، أنه يرغب في طرح خليفة روحية لجينيسيس كوبيه.

كما صرح برغبته أن تكون الكوبيه الجديدة بمحرك بنزين وليست كهربائية بالكامل مثل اسينشا كونسيبت.. ولكن هل سنرى سيارة كهذه قريباً من هيونداي؟

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الفرص ضئيلة لعدة أسباب، أولها هو تراجع حظوظ الكوبيه بجانب السيدان في الأسواق، خاصة الكوبيه الفاخر، مع سيادة بي ام دبليو ومرسيدس في هذه الفئة للمستقبل المنظور، والسبب الثاني هو توجه الشركات حالياً بشكل حاسم تجاه المحركات الهجينة والكهربائية.. مع ذلك تستمر التقارير في الإشارة لكوبيه جديدة محتملة من العلامة، فمن يدري.