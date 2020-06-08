كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع المبيعات في أكبر سوق للسيارات بالعالم لأول مرة منذ عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير، اليوم الإثنين الموافق 8/6/2020، ، أن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت للمرة الأولى منذ نحو عام خلال الشهر الماضي، في دلالة على بدء تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحرب التجارية مع أمريكا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رابطة سيارات الركاب في الصين القول اليوم إن مبيعات التجزئة للسيارات ارتفعت بنسبة 1.9% خلال شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 1.64 مليون وحدة، ويشار إلى أن هذا أول ارتفاع للمبيعات منذ يونيو 2019.

كما أقرت الحكومة الصينية إجراءات تحفيز مثل تخفيضات ضريبة لجذب الزبائن للمعارض، كما تقدم شركات صناعة السيارات، التي توقفت أعمالها في ظل تفشي فيروس كورونا، خصومات كبيرة.​