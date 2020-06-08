طراز فريد من رولز رويس يحاكي تراث الخليج

تفخر رولز رويس جوست بتراثها العريق المنغمس بماضي إستثنائي. مامنح محبّي العلامة تصميماً حديثاً ورشيقاً يهتم بالرفاهية للسائق.

وحديثا جرى إصدار سيارة بتصميم وحيد فقط عالمياً من جوست تُعرف باسم "رولز رويس سنبوك جوست". وقد استوحيت هذه السيارة من التراث البحري في الخليج العربي.

وصُمّمت السيارة كنسخة فريدة من نوعها بتكليف من أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري لرولز-رويس موتور كارز في أبوظبي والعين.

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وقبل أيام،أعلنت شركة سبوفيك تعديلات تقنية وتصميمية على رولز رويس Cullinan الفارهة، لمنحها المزيد من المهابة التصميمية والقوة والسرعة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن نسختها المعدلة، والتي تحمل الاسم Overdose، تتميز من خلال خفض الهيكل بمقدار 40 ملم، وتوسعة الرفارف، وكذلك العجلات الضخمة قياس 24 بوصة، والمئزر الأمامي الجديد، وشفة الاسبويلر الجديدة على الغطاء الخلفي، والتعديلات الجديدة على المئزر الخلفي

كما أعلنت رولز رويس البريطانية المصنعة للسيارات الفخمة عن طراز جديد فاخر تستعد لطرحه خلال عام 2020 الجاري، يتبع فئة Dawn التي تعد واحدة من أقدم الفئات التي طرحتها شركة رولز رويس في تاريخها.