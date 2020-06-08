MBUX مرسيدس.. يكسر ملل الطريق ويتنبأ بمستقبلك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أضافت شركة مرسيدس بعض الوظائف الجديدة لنظام الملتيميديا MBUX عبر تحديث Over-the-air، لجعل العلاقة أكثر حميمية مع قائد السيارة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن التحديث الجديد يتيح إمكانية التنبؤ بمستقبل قائد السيارة بعد الاستفسار عن تاريخ ميلاده و البرج الميلادي عبر الحوار الصوتي.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية،لكسر الملل في الاختناقات المرورية يبدأ النظام في طرح بعض الألغاز على قائد السيارة كأن يسأله عن عواصم بعض البلدان، كما أن التحديث يقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الطقس.

ولجعل العلاقة أكثر قربا بين قائد السيارة ونظام الملتيميديا تم استبدال بعض الكلمات الرسمية مثل كلمة "حضرتك" بكلمة "أنت".

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وأجرت شركة بوسايدون تعديلات تقنية على أيقونتها A 45 لرفع معدلات أدائها.

وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة ووحدة التحكم بناقل الحركة، زادت قوته من 421 حصان إلى 525 حصان، كما زاد عزم الدوران الأقصى من 500 إلى 600 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة المعدلة، التي تحمل الاسم A 45 RS 525، من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.4 ثانية، فضلا عن الانطلاق بسرعة قصوى 324 كلم/س بدلا من 270 كلم/س.