لأول مرة منذ عام.. خصومات كبيرة تقود سيارات الصين إلى قفزة

ارتفعت مبيعات السيارات في الصين لأول مرة منذ نحو عام خلال الشهر الماضي، في دلالة على بدء تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من تداعيات فيروس كورونا والحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين عن رابطة سيارات الركاب في الصين القول اليوم إن مبيعات التجزئة للسيارات ارتفعت بنسبة 1.9% خلال شهر أيار/مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 1.64 مليون وحدة. ويشار إلى أن هذا أول ارتفاع للمبيعات منذ حزيران/يونيو 2019.

كما أقرت الحكومة الصينية إجراءات تحفيز مثل تخفيضات ضريبة لجذب الزبائن للمعارض، كما تقدم شركات صناعة السيارات، التي توقفت أعمالها في ظل تفشي فيروس كورونا، خصومات كبيرة.

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وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والواردات الصينية، بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات جراد البحر الأمريكية.

وقال ترامب خلال اجتماع مع ممثلي شركات صيد من ولاية مين الأمريكية: " لقد مزق الاتحاد الأوروبي هذا البلد للغاية، إنه أمر لا يصدق، ومن السهل جدًا حله.. إذا لم يغيروا ذلك، سنفرض رسوما على سياراتهم حتى يغيروها، وسيغيرونها على الفور".

وأضاف ترامب أنه سيفرض "رسوما إضافية مماثلة" على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي، حتى يتم رفع الرسوم المفروضة على جراد البحر والمأكولات البحرية، في إعلان يبدو أنه رد فعل غير متوقع بشكل تلقائي خلال المناسبة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ثم تم إبلاغ الرئيس بعدها بالرسوم الجمركية المفروضة على صادرات جراد البحر الأمريكية إلى الصين، وقال إنه سيأمر بفرض "رسوم مماثلة" على السلع الصينية.